وفاة امرأة وإصابة ثلاث نساء اخريات في جريمة إطلاق نار بمدينة الرملة

القدس المحتلة / سما/

أُعلن عن وفاة امرأة أصيبت بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار في مدينة الرملة وإصابة ثلاثة أخريات بجروح.

بحسب التقييم الأولي، حاول المهاجمون تصفية بعض الجرحى، بينما أصيب آخرون برصاصة طائشة. وقد بدأت الشرطة الإسرائيلية عمليات بحث مكثفة عن المشتبه بهم. وتمّ التحقق من فرضية محاولة الاغتيال، إلا أن التحقيق لا يزال جارياً في جميع جوانبه.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي "شامير - أساف هروفيه"، ليئاد أفيئيل: "وصلت قبل دقائق إلى غرفة الصدمات في قسم الطوارئ بمركز شامير الطبي أربع نساء من مدينة الرملة، وُصفت حالاتهن على النحو الآتي: امرأة بحالة حرجة جدًا، امرأة بحالة خطيرة، امرأة بحالة متوسطة، امرأة بحالة طفيفة".