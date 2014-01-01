الاحتلال يواصل خروقاته .. استهداف للنازحين ونسف لمناطق سكنية

غزة / سما /

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ214 على التوالي، خرق اتفاقية التهدئة الهشة التي وقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأميركية ودخلت حيز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وذلك بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة وما رافقها من دمار واسع.

وشهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة تصعيدا عسكريا متواصلا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية من المدينة.

وطالت عمليات إطلاق النار مناطق شرقي مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء القطاع.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر على نسف عدد من منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة، امتدت أيضا إلى شمال القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 851 شهيدا، إضافة إلى 2437 إصابة. أما الحصيلة الإجمالية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد بلغت 72,737 شهيدا و172,539 إصابة.

وفي تطور سابق، كانت وزارة الصحة قد أعلنت، الأحد، عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، نتيجة أكثر من 13 خرقا جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت قصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار استهدف مناطق مدنية مختلفة في القطاع.

كما وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، 377 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد 111 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين، ما يعكس استمرار حالة التوتر الميداني رغم وجود اتفاق تهدئة معلن.