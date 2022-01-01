المدعية العامة تعارض تعيين رئيس الموساد الجديد بسبب فضيحة لا اخلاقية..وبرنياع يرفضه

القدس المحتلة/سما/

عارضت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، في رسالة إلى المحكمة العليا نشرتها وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، تعيين رومان غوفمان رئيسًا جديدًا لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) والذي سيتولى منصبه في يونيو/حزيران المقبل.

وتستند معارضة المدعية العامة إلى قضية تعود إلى العام 2022، عندما كان الجنرال غوفمان يشغل منصبًا في الجبهة الشمالية لإسرائيل، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشارت في رسالتها إلى أنه بناء على طلب غوفمان، جنَّد ضباط حينها المراهق أوري إلماكييس البالغ 17 عامًا، خارج أي إطار قانوني، للقيام بعمليات "جمع معلومات استخبارية ونفوذ" في دول معادية، وعلى رأسها سوريا.

وبسبب جهل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) بأن الشاب كان يعمل لصالح الجيش، اعتقله وسُجن لأكثر من عام قبل أن تحقق النيابة العامة في القضية وتسقط كل التهم الموجهة إليه.

ورأت المدعية العامة أن غوفمان لم يبذل أي جهد لتبرئة الشاب بعد اعتقاله، بل أنكر في البداية علمه بالوقائع.

وعُيّن غوفمان، الملحق العسكري الحالي في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول 2025 رئيسًا للموساد، وهو منصب بالغ الأهمية. وكُلّفت لجنةٌ بتقديم رأي استشاري بهذا الشأن.

وعارض رئيس هذه اللجنة وهو قاضٍ سابق في المحكمة العليا، تعيين غوفمان، لافتًا إلى أنه لم يقل الحقيقة بشأن القضية.

ورأى في ذلك إشكالية من حيث "النزاهة الأخلاقية"، لكن عارضه زملاؤه الثلاثة الآخرون في اللجنة، المعروفون بدعمهم لنتنياهو، فبات في موقف الأقلية.

وستعقد جلسة استماع أمام المحكمة العليا في الأيام المقبلة للنظر في القضية، بعد تقديم منظمات إسرائيلية معنية بالنزاهة وأوري إلماكييس طعون ضد تعيين غوفمان.

وطلب نتنياهو من المحكمة رفض هذه الطعون، مؤكدًا أن "مسؤولية أمن الدولة ومواطنيها تقع على عاتق رئيس الوزراء وحده".

ويثير موقفه انتقادات في المجتمع الإسرائيلي، إذ أصرّ نتنياهو على مدى العامين الماضيين على تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

رئيس الموساد برنياع

من جهة أخرى، أعرب رئيس الموساد عن استيائه من التعيين، مشيرًا إلى أنه لو تصرف رئيس قسم في الموساد بطريقة مماثلة، لما استمر في منصبه. وأضاف برنيا أن سلوك المكايس "غير أخلاقي، ولا يتوافق مع القيم، ولا مع مبادئ الشيوعيين، ولا مع ما هو جائز وما هو محرم".

ويكشف الرأي كذلك أنه على الرغم من أن جوفمان أصدر تعليماته بأن يتم إعطاء المواد غير المصنفة فقط إلى ألماكيس، إلا أنه في الواقع تم إعطاؤه معلومات مصنفة أيضًا.

مسؤول سابق من الموساد ينتقد

انتقد عوديد إيلام، المسؤول الكبير السابق في الموساد والباحث في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، بشدة مطالبة المستشار القانوني للحكومة بإلغاء تعيين رومان yوفمان رئيساً للموساد.

وفي مقابلة مع القناة السابعة العبرية، زعم إيلام أن التحرك ضد التعيين، الذي وافقت عليه لجنة التعيينات والحكومة، أمر غير معتاد ومثير للمشاكل من منظور عام وقانوني.

منذ بداية كلمته، اختار إيلام مقارنة السلوك المحيط بالقضية بحدث تاريخي بالغ الأهمية. يقول: "بصفتي مؤرخًا هاويًا، رأيت أن المدعي العام سلّم مذكرة سرية للقضاة قبل جلسة غوفمان، ويبدو أنها كانت وثيقة كتبها رئيس الموساد المنتهية ولايته، ديدي بارنيا. لم يُطلع المدعى عليهم ولا الجمهور على محتوى المذكرة. وهذا يذكرني بمذكرة مماثلة من عام حيث سلّم الادعاء مذكرة سرية للقضاة بشأن متهم يُدعى ألفريد دريفوس، ونتيجة لذلك، أُدين دريفوس. وهذا يُذكّرنا بالتحركات التي تجري اليوم."

وقال إن المصطلح الأكثر دقة لوصف هذه القضية هو "الفضيحة". وأكد أن رئيس الوزراء لديه السلطة لاختيار رئيس الموساد الذي يمكنه الحفاظ على علاقة مهنية وشخصية معه قائمة على الثقة الكاملة، وذلك نظراً للطبيعة الفريدة لهذا المنصب.