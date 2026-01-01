4 مصابات بينهن حالة حرجة جدًا إثر جريمة إطلاق نار في الرملة

القدس المحتلة / سما /

أُصيبت أربع نساء، صباح اليوم الاثنين، بجراح متفاوتة في جريمة عنف وقعت بمدينة الرملة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" في تحديث حول حادثة العنف في الرملة: "تقدّم طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي وتعمل على نقل 3 مصابين إلى مستشفى شامير - أساف هروفيه، بينهم: امرأة تبلغ نحو 30 عامًا بحالة حرجة جدًا وتُجرى لها عمليات إنعاش، وامرأة تبلغ نحو 50 عامًا بحالة خطيرة، وامرأة أخرى تبلغ نحو 30 عامًا بحالة متوسطة إلى خطيرة. كما جرى نقل امرأة أُصيبت بشظايا ووصفت حالتها بالطفيفة".

وذكر في بيان أولي صادر عن طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، أن مركز الطوارئ 101 في منطقة "أيالون" تلقى بلاغًا عند الساعة 07:21 حول وقوع حادثة عنف في المدينة.

وأضاف البيان أن "الطواقم الطبية من المسعفين والمضمدين وصلت إلى المكان، وقدّمت العلاج الأولي لثلاثة مصابين وُصفت جراحهم بالطفيفة والمتوسطة والخطيرة، فيما لم تُعرف بعد ملابسات الحادثة".

ووفقا للشرطة: "قبل وقت قصير، ورد بلاغ حول حادثة إطلاق نار في مدينة الرملة، أسفرت، بحسب الجهات الطبية، عن إصابة امرأتين بجراح طفيفة وخطيرة".

وأضافت أنه باشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وملاحقة للمشتبهين بالضلوع في إطلاق النار.

ولا تزال خلفية الجريمة قيد الفحص.