نتنياهو : من الممكن الدخول إلى إيران عسكرياً للحصول على اليورانيوم المخصب..

كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة صحفية" أن الرئيس ترامب أبدى استعداده لاتخاذ إجراءات عسكرية برية لإزالة المواد النووية من إيران. وقدّر الرئيس الأمريكي أن 70% من الأهداف قد دُمرت، لكنه هدد بشن ضربات إضافية في المدى القريب قائلاً: "يمكننا العودة مجدداً خلال أسبوعين".

وأعلن نتنياهو والرئيس دونالد ترامب اليوم (الأحد) أن الحملة العسكرية ضد إيران ستستمر حتى يتم تحييد التهديد النووي والصاروخي بشكل كامل. وفي مقابلتين منفصلتين مع وسائل الإعلام الأمريكية، أوضحا أنه على الرغم من الضرر البالغ الذي لحق بقدرات النظام، فإن المهمة لم تكتمل بعد.

وحين تم السؤال هل الحرب مع إيران قد انتهت. فأجاب نتنياهو: "لقد حققت الكثير، لكنها لم تنتهِ بعد". ثمّ فصّل الأهداف المتبقية:إزالة اليورانيوم المخصب، وتفكيك مواقع التخصيب، ووقف إنتاج الصواريخ الباليستية، وتحييد الجماعات التابعة لإيران.



وعندما سُئل عن رؤيته لإزالة اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، أجاب نتنياهو ببساطة: "ادخلوا واستلموا المهمة من هناك". ورفض تحديد ما إذا كانت هذه العملية ستنفذها القوات الخاصة الإسرائيلية أم الأمريكية، لكنه كشف أن الرئيس ترامب قال له في محادثاتهما: "أريد أن أدخل إلى هناك". ووفقًا لنتنياهو، فإن التنفيذ الفعلي للمهمة ليس هو المشكلة الرئيسية في حال وجود اتفاق أو قرار بالتحرك.