ترامب: يمكن أن نتحرك ضد إيران عسكريا لأسبوعين لتدمير ما تبقى من اهداف ..

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب": سنصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض".

واضاف"نخضع اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض للمراقبة وقوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر".

واكد ان إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره ولم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت لكنني قلت إنهم تعرضوا للهزيمة".

وتابع" إيران مهزومة عسكريا وربما لا يدركون ذلك لكنني أعتقد أنهم يدركونه ولا يمكننا أبدا أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وقال" ان إيران ليست لديها بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات وتم القضاء على 3 طبقات من القيادة الإيرانية لكنني أعتقد أننا نتعامل مع أشخاص يمتلكون نوعا معينا من القوة".

واضاف" إذا غادرنا اليوم فسيتطلب الأمر من إيران 20 عاما لإعادة بناء قدراتها وإيران هزمت لكن هذا لا يعني القضاء عليها تماما".

وقال انه يمكن أن نتحرك ضد إيران عسكريا لأسبوعين إضافيين ونضرب كل هدف من الأهداف المحددة.