يوم دام في جنوب لبنان.. استشهاد مسعفين ومدنيين في غارات إسرائيلية ..

بيروت /سما/

أسفر القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان اليوم عن استشهاد 5 أشخاص بينهم مسعفون وامرأة وإصابة 10 آخرين، فيما تتوغل قوات إسرائيلية في عدة بلدات بالمنطقة.

أفادت مصادر طبية لبنانية بتحديث حصيلة الهجمات الإسرائيلية على المحافظات الجنوبية، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 5 قتلى، من بينهم مسعفان وامرأة، فيما سقط 10 جرحى، خمسة منهم من فرق الإسعاف، جراء استهدافات مباشرة ومنسقة طالت مناطق متفرقة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مركز إسعاف تابع للدفاع المدني في منطقة عين المزراب قرب بلدة تبنين، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة اثنين آخرين، في وقت لاحق أُعلن عن مقتل مسعف ثان وإصابة ثلاثة بجروح في استهداف مماثل لمركز إسعاف في بلدة قلاويه، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل خرقا صارخاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وتوزعت الهجمات الإسرائيلية على نطاق واسع، حيث وثقت مشاهد ميدانية تجول مدرعات إسرائيلية داخل بلدة عيترون، فيما استهدفت غارة جوية منزلا في بلدة القطراني بقضاء جزين وسط أنباء عن إصابات، وطالت غارات مسيّرة بلدتي دبعال في قضاء صور، ويحمر الشقيف، بالتوازي مع قصف مدفعي متقطع طال بلدات يحمر الشقيف وعدشيت وكفردجال.

وعلى الصعيد الميداني، نقلت "القناة 12 الإسرائيلية" عن الجيش الإسرائيلي إنهاء "سرية الأرجنتين" لجولة قتالية إضافية عند المدخل الشمالي لبلدة بنت جبيل، في إطار التصعيد العسكري المستمر على طول الحدود.

وتتابع فرق الدفاع المدني عملياتها تحت النار لإنقاذ الضحايا وإخلاء الجرحى، فيما دانت الهيئات الصحية الدولية استهداف الكوادر الطبية، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على قدرة المنظومة الصحية في لبنان على الاستجابة للطوارئ الإنسانية.