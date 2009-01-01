قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد لخامنئي جاهزية القوات الإيرانية للدفاع والهجوم وصد أي عدوان

الأحد 10 مايو 2026 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني خلال لقائه المرشد مجتبي خامنئي جاهزية القوات الإيرانية واستعدادها دفاعيا وهجوميا، وامتلاكها الأسلحة الكافية لمواجهة أي عدوان والرد عليه بحزم.

 

وبحسب التفلزيون الرسمي: "قدّم اللواء عبداللهي  تقريرا حول استعدادات القوات المسلحة الإيرانية، بما فيها الجيش، الحرس الثوري، قوى الشرطة والأمن وحرس الحدود، وزارة الدفاع، والمليشيات الباسل الأبطال.

وأوضح قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في هذا التقرير أن أفراد وجنود الإسلام يتمتعون بروح قتالية عالية واستعداد دفاعي وهجومي، وبخطط استراتيجية ومعدات وأسلحة لازمة لمواجهة الأعمال العدائية للأعداء الأمريكيين والصهاينة، مؤكداً أنهم سيتعاملون مع أي خطأ استراتيجي أو اعتداء وتجاوز من قبلهم بسرعة وحزم وقوة.

وأكد اللواء عبداللهي، نيابة عن جميع مقاتلي الإسلام والقوات المسلحة، للقائد الأعلى للقوات المسلحة أنهم "سيدافعون بالالتزام الكامل بتوجيهات سماحته حتى آخر رمق وعن آخر نفس عن مُثُل الثورة الإسلامية، ووطننا العزيز إيران، وسيادتنا ومصالحنا الوطنية وشعبنا الغيور والشجاع، وسيجعلون الأعداء الخبثاء الحاقدين المعتدين يندمون على نواياهم الخبيثة والعدوانية".

وخلال هذا اللقاء، قدم سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي شكره لجميع الجنود الشجعان الأبطال والقوات المسلحة القوية في البلاد، وتبعاً لتوجيهاته السابقة خلال حرب رمضان التي حققت بفضل العناية الإلهية انتصارات مذهلة وأفشلت الأعداء في تحقيق أهدافهم الخبيثة، أبلغ سماحته بتوجيهات جديدة وحاسمة لاستمرار الإجراءات والمواجهة القوية مع الأعداء.

