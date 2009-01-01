الموساد: الحرس الثوري بات منهكاً والمفاوضات بين ايران وأمريكا ستنفجر ..

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، في وقت متأخر من مساء يوم السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بأنه لن يتنازل عن نزع اليورانيوم المخصب من إيران، بحسب ما نقلته القناة 13 العبرية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "نحن موافقون على استمرار المفاوضات، وتقديرنا أنها ستنفجر في وقت ما، ونتجنب إظهار الذعر حتى لا يشعر ترامب وكأننا نسحبه خلفنا؛ نريد أن ندعه يدير هذه العملية".

وذكرت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مناقشات أمنية، تم الكشف خلالها عن مواقف المؤسسة الأمنية العليا والطبقة السياسية في مواجهة التحركات الظاهرة في واشنطن بشأن مصير المفاوضات الجارية مع إيران.

وقدم الجيش الإسرائيلي والموساد مواقف هجومية نسبياً خلال المناقشات، إذ يرى الجيش الإسرائيلي أن الوضع الحالي للقوة الإيرانية يشكل "فرصة عملياتية"، وعبر عن ذلك بالقول إن "الحرس الثوري بات تنظيماً منهكاً في الوقت الحالي.. علينا العودة وإنهاء العمل"، في إشارة إلى رغبة الجيش الإسرائيلي في استئناف الحرب على إيران للقضاء على النظام هناك.

بحسب القناة العبرية، يدعم الموساد خطاً مشابهاً، ويعتقد أن الضغط العسكري سيكون له تأثير مباشر على استقرار النظام في طهران.

ووفقاً لموقف الموساد، الذي تم عرضه على نتنياهو، "العودة إلى الحرب ستسرع من تدهور الأوضاع والإطاحة بالنظام الإيراني."

وحذرت القناة من أن فترة الانتظار لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الملف الإيراني تزداد طولاً، لكنها ذكرت أن إسرائيل، في الوقت نفسه، تستعد لجميع السيناريوهات، من استئناف القتال إلى توقيع اتفاق جديد بين واشنطن وطهران.

استطلاع ترامب

وشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال"، السبت، تقريراً نشره موقع Just the News يخلص إلى أن أغلبية الأميركيين يرون أن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية أهم من إنهاء الحرب، وعلق عليه بالقول: "مهم جداً. هذا هو موقف أمتنا بشكل مباشر".

ويستند التقرير الذي شاركه ترامب إلى استطلاع رأي أظهر أن 53% من الأميركيين يعتبرون أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من إنهاء الحرب سريعاً، بينما قال 60% إن وقف البرنامج النووي الإيراني أولوية تفوق استقرار أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

رسائل واشنطن إلى طهران

وقال مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي صفري، السبت، إن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تؤكد عدم رغبة واشنطن في أي تصعيد عسكري بالمنطقة، حسبما نقل عنه التلفزيون الإيراني.

وأوضح صفري أن "أولويتنا هي وقف الحرب وفتح مضيق هرمز ووقف القرصنة البحرية الأميركية"، على حد قوله.

وأضاف: "تلقينا رداً أميركياً على المقترح الإيراني ونقوم بدراسته"،



