الجيش الإيراني يحذر دول المنطقة من التعاون مع العدو الامريكي …

الأحد 10 مايو 2026 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي، حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: "على الرغم من المكائد الأمريكية، فالحمد لله إن زمام المبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا".

وحذّر اللواء شكارتشي بعض دول المنطقة من "تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي"، قائلا: "أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة".

من جهتها، هددت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني بالهجوم على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى السفن المعادية في حال وقوع أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية.

وكتبت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس: "تحذير! أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيواجه بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو".

وعلى صعيد متصل، كتب قائد القوات الجوفضائية في الحري الثوري، اللواء سيد مجيد موسوي، على مواقع التواصل الاجتماعي: "صواريخ وطائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري مقفلة على الأهداف الأمريكية في المنطقة وسفن العدو المعتدي، ونحن في انتظار أمر الإطلاق".

