مؤسس "واتساب" يقدم أكبر تبرع في تاريخ أحد مستشفيات الاحتلال

الأحد 10 مايو 2026 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية السبت، إن مستشفى شعاري تسيديك في القدس المحتلة، تلقى أكبر تبرع على الإطلاق، من قبل مؤسس تطبيق واتساب، المنحدر من عائلة يهودية أوكرانية.

 
ولفتت الصحيفة إلى أن يان كوم، مؤسس واتسا، قدم تبرعا بقيمة 200 مليون دولار، لزيادة مساحة المستشفى وبناء برج وسكن للموظفيه فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوم، هاجر مع والدته اليهودية إلى الولايات المتحدة من أوكرانيا، وعمل في شركة ياهو وعقب جمعه ثروة شارك في تأسيس واتساب والذي بيع لفيسبوك مقابل 17 مليار دولار.

 
وقالت إن علاقة كوم بالاحتلال وثيقة، وباتت مؤسسة عائلته، من أهم الجهات المانحة للمنظمات اليهودية ودعم مؤسسات الاحتلال في فلسطين خاصة منظمة حباد المتطرفة، ومنظمة إلعاد، المختصة في تهويد القدس المحتلة وزرع المستوطنين فيها.

