جيش الاحتلال يغتال مدير مباحث خان يونس ومرافقه جنوب القطاع

اغتالت طائرات الاحتلال صباح اليوم الاحد مدير مباحث خان يونس جنوب قطاع غزة مع احد مرافقيه.

واطلقت طايرات الاحتلال صواريخها صوب سيارة "جيب" يستقلها الشهيد وسام عبد الهادي ومرافقه فادي هيكل ما اسفر عن استشهادهما على الفور ووقوع ثماني اصابات.

ونقل الشهيدان والمصابون الى مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت فجرا نقطة امنية في مخيم المغازي وسط القطاع ما أسفر عن شهيد وعدد من الجرحى.

واصيب الصياد سلمان حماد أبو عمرة بعيار ناري بالخاصرة وشظايا بالوجه برصاص بحرية الاحتلال غرب مدينة غزه نقل على اثرها للمشفى لتلقى العلاج.