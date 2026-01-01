  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

إصابة سفينة بصاروخ قبالة قطر بعد تهديدات إيرانية

الأحد 10 مايو 2026 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة سفينة بصاروخ قبالة قطر بعد تهديدات إيرانية



وكالات / سما/

أفادت وكالة بحرية بريطانية بتعرض سفينة على بعد 23 ميلاً شمال شرقي قطر لهجوم بمقذوف فجر الأحد، وذلك بعد تهديد «الحرس الثوري» الإيراني باستهداف سفن أميركية في المنطقة.

وهدد الجيش الإيراني، في وقت سابق، الدول التي تطبق العقوبات الأميركية على طهران بأنها ستواجه «صعوبات» في عبور مضيق هرمز، وذلك غداة تشكيك إيران في جدية الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع مواصلتها إعداد ردّها على المقترح الذي تقدمت به واشنطن.

وينص المقترح الأميركي، وفق تقارير صحافية، على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار التي فرضته الولايات المتحدة على موانئ إيران، والاتفاق على إطار لخوض مفاوضات بشأن ملف طهران النووي.

الأكثر قراءة اليوم

حان وقت التصحيح الوطني”.. مشروع قانون إسرائيلي مفاجئ لإسقاط اتفاقية أوسلو ومنع قيام دولة فلسطينية

تركيا تنفي بشدة اتهامات اسرائيلية بتدريب عناصر من حماس على أراضيها ..

يديعوت : غضب اسرائيلي على السعودية” ومخاوف من “اتفاق سيئ” بين طهران وواشنطن يضخ المليارات لإيران

مجلة أمريكية : ترامب سئم من الحرب ويريد إنهاءها قبل قمته في الصين

وزارة الحرب الأمريكية تنشر أول دفعة من ملفات الأجسام الطائرة المثيرة للجدل..

شهادتي... لو كنت عضوًا في مؤتمر فتح ..جمال خالد الفاضي

الأمم المتحدة: نبش إسرائيل أحد القبور مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يواصل خروقاته .. استشهاد شاب بالمغازي وقصف مدفعي بالبريج وسط القطاع

IMG_4719

حان وقت التصحيح الوطني”.. مشروع قانون إسرائيلي مفاجئ لإسقاط اتفاقية أوسلو ومنع قيام دولة فلسطينية

يديعوت : غضب اسرائيلي على السعودية” ومخاوف من “اتفاق سيئ” بين طهران وواشنطن يضخ المليارات لإيران

الوسطاء يتحركون لادخال لجنة غزة إلى القطاع قبل عيد الاضحى ..

تركيا تنفي بشدة اتهامات اسرائيلية بتدريب عناصر من حماس على أراضيها ..