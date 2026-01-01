إصابة سفينة بصاروخ قبالة قطر بعد تهديدات إيرانية

أفادت وكالة بحرية بريطانية بتعرض سفينة على بعد 23 ميلاً شمال شرقي قطر لهجوم بمقذوف فجر الأحد، وذلك بعد تهديد «الحرس الثوري» الإيراني باستهداف سفن أميركية في المنطقة.

وهدد الجيش الإيراني، في وقت سابق، الدول التي تطبق العقوبات الأميركية على طهران بأنها ستواجه «صعوبات» في عبور مضيق هرمز، وذلك غداة تشكيك إيران في جدية الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع مواصلتها إعداد ردّها على المقترح الذي تقدمت به واشنطن.

وينص المقترح الأميركي، وفق تقارير صحافية، على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار التي فرضته الولايات المتحدة على موانئ إيران، والاتفاق على إطار لخوض مفاوضات بشأن ملف طهران النووي.