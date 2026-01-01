ملياردير فلسطيني يرفض دعوى بأمريكا تتهمه بدعم عملية "طوفان الأقصى"

الأحد 10 مايو 2026 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

طالب ملياردير فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، من قاض أمريكي الجمعة، رفض دعوى قضائية، تتهمه بالمشاركة في مشاريعه بعملية طوفان الأقصى.

 
وقامت عائلات مستوطنين قتلى يحملون الجنسية الأمريكية، بمقاضاة الملياردير ورجل الأعمال بشار المصري، بذريعة أن عقاراته في غزه كانت تضم أنفاقا.

ويملك المصري فندقين على البحر في غزة، وتتهمه الدعوى التي شارك فيها 200 مدع عام أمريكي بأنه كان يعلم بوجود أنفاق تحتها تطل على البحر وأن حماس كانت تدخل مقاتليها إلى من غرف النزلاء.

 
ومن بين رافعي الدعوى القضائية قطب التكنولوجيا للاحتلال إيال والدمان، وهو شريك تجاري سابق للمصري، وقتلت ابنته الصغرى في مهرجان نوفا للرقص خلال عملية طوفان الأقصى بمحيط قطاع غزة.

