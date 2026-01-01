شهيد ومصاب باستهداف اسرائيلي لدراجة كهربائية شمال قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد مواطن وأصيب آخر بجراح، اليوم، جراء غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً تجاه دراجة كهربائية كان يستقلها المواطن إياد محمد المطوق قرب مقر شركة الاتصالات في جباليا، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب طفل كان يمر في المكان.

ونُقل الشهيد والمصاب إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفي سياق منفصل، وسعت قوات الاحتلال ما يعرف بـ"الخط الأصفر" شمال خان يونس.

وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال وضعت مكعباً أصفر مقابل مستشفى السلام شمال خان يشونس.