  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد ومصاب باستهداف اسرائيلي لدراجة كهربائية شمال قطاع غزة

الأحد 10 مايو 2026 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد ومصاب باستهداف اسرائيلي لدراجة كهربائية شمال قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد مواطن وأصيب آخر بجراح، اليوم، جراء غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً تجاه دراجة كهربائية كان يستقلها المواطن إياد محمد المطوق قرب مقر شركة الاتصالات في جباليا، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب طفل كان يمر في المكان.

ونُقل الشهيد والمصاب إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفي سياق منفصل، وسعت قوات الاحتلال ما يعرف بـ"الخط الأصفر" شمال خان يونس.

وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال وضعت مكعباً أصفر مقابل مستشفى السلام شمال خان يشونس.

الأكثر قراءة اليوم

تركيا تنفي بشدة اتهامات اسرائيلية بتدريب عناصر من حماس على أراضيها ..

تقييم جديد للاستخبارات الأمريكية عن وضع مجتبى خامنئي "المرشد الغائب".. في قلب المعركة ويقود الحرب والمفاوضات..

يمثلون عشرات الكنائس..قيادات ومرجعيات مسيحية أميركية تطالب الكونغرس بوقف دعم إسرائيل وحماية الفلسطينيين

اسعار صرف العملات

وزارة الحرب الأمريكية تنشر أول دفعة من ملفات الأجسام الطائرة المثيرة للجدل..

مجلة أمريكية : ترامب سئم من الحرب ويريد إنهاءها قبل قمته في الصين

أمريكا تعدل مشروع قرار مجلس الأمن عن إيران وتوقعات برفض روسي صيني

الأخبار الرئيسية

IMG_4719

حان وقت التصحيح الوطني”.. مشروع قانون إسرائيلي مفاجئ لإسقاط اتفاقية أوسلو ومنع قيام دولة فلسطينية

يديعوت : غضب اسرائيلي على السعودية” ومخاوف من “اتفاق سيئ” بين طهران وواشنطن يضخ المليارات لإيران

الوسطاء يتحركون لادخال لجنة غزة إلى القطاع قبل عيد الاضحى ..

تركيا تنفي بشدة اتهامات اسرائيلية بتدريب عناصر من حماس على أراضيها ..

شرطة غزة الجديدة ..القوام والتمثيل ..