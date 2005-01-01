الأمم المتحدة: نبش إسرائيل أحد القبور مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين

بيت لحم / سما /

أعرب مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أجيت سونغاي، عن صدمته إزاء إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على نبش قبر أحد الأموات بعد دفنه بساعات في مقبرة بلدة العصاعصة جنوب جنين.

وقال سونغاي في تصريح نشره المكتب على منصة "إكس"، "إن هذا أمر مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، الذي نشهده يتكشف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية دون أن يسلم منه أحد، لا الأحياء ولا الأموات."

وكانت قوات الاحتلال، أجبرت أمس الجمعة، أهالي قرية العصاعصة بمحافظة جنين على إخراج جثمان حسين عصاعصة من قبره بعد دفنه بساعات في مقبرة البلدة.

وأضافوا أن جيش الاحتلال أجبر العائلة على إخراج الجثة من القبر الذي أقدم المستوطنون على نبشه، ونقلها ودفنها في مكان آخر، بحجة قرب المقبرة من مستوطنة "ترسلة" المقامة على أراضي بلدة جبع بجنين.

وكان الاحتلال أعاد المستوطنين إلى مستعمرة ترسلة في نيسان/ابريل الماضي، والتي كانت قد أخليت عام 2005.