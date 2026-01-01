مجلة أمريكية : ترامب سئم من الحرب ويريد إنهاءها قبل قمته في الصين

السبت 09 مايو 2026 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أشارت مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية، في تقرير لها، إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سئم من الحرب المستمرة مع إيران، مع تخوّفه من التورّط في حرب في "الشرق الأوسط" كما أسلافه، ومن أن يؤثّر استمرار الصراع على قمته المزمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين.

وقال التقرير: "سئم ترامب من الحرب، التي أثبتت أنها أصعب بكثير واستمرّت لفترة أطول مما كان يتوقّع"، مضيفاً: "يراقب حزبه بحذر ارتفاع أسعار الوقود وتراجع شعبيته".

كما لفت إلى أنّ الرئيس الأميركي "لا يريد أن يتورّط في صراع بالشرق الأوسط كما فعل بعض أسلافه، ولا يريد أن يُفسد هذا الصراع قمته المرتقبة في الصين الأسبوع المقبل"، وتابعت: "إنه مستعدّ للمضي قدماً".

ولفت التقرير إلى أنّ "ترامب الآن في مأزق"، حيث أفاد 5 من مساعديه ومستشاريه الخارجيين "ذي أتلانتك" بأنّ "الرئيس مقتنع بأنه يستطيع تسويق أيّ اتفاق على أنه انتصار".

"لكن في الوقت الراهن، لا يستطيع الرجل الذي ألّف كتاب "فنّ التفاوض" حتى إقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات"، يضيف التقرير.

وتابع: "واليوم، لا تزال واشنطن تنتظر ردّ إيران على آخر مقترح، وهو مذكّرة تفاهم من صفحة واحدة، تُعدّ امتداداً لوقف إطلاق النار أكثر من كونها معاهدة لإنهاء الصراع".

