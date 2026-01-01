إطلاق سراح الناشطين في حركة الصمود العالمي، تياغو أفيلا وسيف أبوكشك

القدس المحتلة/سما/

أبلغ جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الفريق القانوني لعدالة بأنه سيتم إطلاق سراح الناشطين والقياديين في حركة الصمود العالمي، تياغو أفيلا وسيف أبوكشك، من الاحتجاز الإسرائيلي اليوم، السبت 9 مايو/أيار 2026.

وسيتم تسليمهما إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية في وقت لاحق من اليوم، وسيظلان رهن الاحتجاز بانتظار ترحيلهما.

وقالت عدالة انها تتابع عن كثب التطورات لضمان إتمام عملية الإفراج عنهما، على أن يتبعها ترحيلهما من إسرائيل خلال الأيام القادمة.

وأكدت عدالة أن آفيلا وأبوكشيك محتجزان بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل لأكثر من أسبوع، منذ اعتقالهما في الساعات الأولى من صباح الخميس 30 مايو/أيار 2026، حين اختطفتهما البحرية الإسرائيلية.

وخلال فترة احتجازهما، وُضعا في عزلة تامة في ظروف عقابية، على الرغم من الطبيعة المدنية البحتة لمهمتهما. ويخوض الناشطان إضرابًا عن الطعام منذ ذلك الحين، والذي تصاعد إلى امتناع أبوكشيك عن شرب الماء مساء 5 مايو/أيار.

واختُطف الناشطان من سفينة ترفع العلم الإيطالي، ما يضعهما تحت الولاية القضائية الإيطالية.