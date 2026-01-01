تركيا تنفي بشدة اتهامات اسرائيلية بتدريب عناصر من حماس على أراضيها ..

وكالات / سما/

نفت الرئاسة التركية بشكل قاطع التقارير الإعلامية العبرية التي تحدثت عن إجراء عناصر من حركة "حماس" تدريبات عسكرية فوق الأراضي التركية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها "خلفيات لتشويه صورة البلاد".

وأصدرت الرئاسة التركية بياناً رسمياً أكدت فيه أن الأنباء المتداولة بشأن تدريب عناصر من الحركة على استخدام الأسلحة الخفيفة أو تشغيل الطائرات المسيّرة داخل حدودها هي ادعاءات "عارية عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس".

وشدد البيان على أن هذه التقارير تنديد بموقف تركيا الساعي لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وجاء النفي ردًا على تقرير نشرته قناة "كان" أفاد بأن عناصر من حماس استغلوا خلال الأشهر الأخيرة الأراضي التركية، تحت غطاء مدني، للتدرب على استخدام الأسلحة الخفيفة وتشغيل المسيّرات، تمهيدًا لنقلهم لاحقًا إلى لبنان والأردن والضفة الغربية استعدادًا لأي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل.

الخطة –حسب مزاعم القناة– كانت تهدف لنقل هؤلاء العناصر لاحقاً إلى لبنان والأردن والضفة الغربية تحضيراً لمواجهات مستقبلية مع إسرائيل.

وجددت الرئاسة التركية في ختام بيانها التزام أنقرة بمسارها الدبلوماسي، معتبرة أن ترويج مثل هذه الأنباء يصب في خانة الدعاية التي تستهدف الدور التركي الإقليمي، مؤكدة استمرار جهودها في دعم سبل الاستقرار بالمنطقة.