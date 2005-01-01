طورنا أسلحة جديدة.. في الذكرى 81..بوتين: الشعب السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازية

السبت 09 مايو 2026 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو/وكالات/

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، إن شعب الاتحاد السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازية، واصفًا يوم النصر في روسيا بأنه عيد مقدس.

وجاء في كلمة بوتين التي ألقاها بمناسبة الذكرى الواحدة والثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى: "أهنئكم بيوم النصر - عيدنا المقدس، المشرق، والأهم! نحتفل به بمشاعر الفخر والحب لوطننا. ندرك واجبنا المشترك في الدفاع عن مصالح ومستقبل وطننا. نحتفل به بامتنانٍ عميقٍ لجيل المنتصرين العظيم".

وتابع بوتين: "نجلّ إرث جنود النصر. إن رعاية الوطن توحد بلدنا بأكمله، شعب روسيا بأكمله، والحفاظ على ذكرى أحداث الحرب الوطنية العظمى، تاريخها الحقيقي، وأبطالها الحقيقيين، هو شرف لنا".

وشدد بوتين: "سنخلّد في ذاكرتنا بطولات الشعب السوفييتي، فهم من قدّموا الإسهام الحاسم في دحر النازية، وأنقذوا بلادهم، وأنقذوا العالم، ووضعوا حدًا للشر المطلق الذي لا يرحم، وأعادوا السيادة إلى الدول التي استسلمت لألمانيا النازية وأصبحت شريكة ذليلة في جرائمها".

وقال بوتين: "ننحني إجلالاً لمن سقطوا في المعركة. لمن تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتلال وفي الأسر، ولمن ماتوا جوعاً في لينينغراد المحاصرة وغيرها من المدن والبلدات المحاصرة. لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن، من أجل روسيا. ننحني إجلالاً لذكرى أبنائنا وبناتنا، وآبائنا وأمهاتنا، وأجدادنا، وأجداد أجدادنا، وأزواجنا وزوجاتنا، وإخواننا وأخواتنا، وأقاربنا، وأصدقائنا".

وصرح بأن روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة، استنادًا إلى خبرتها القتالية، وأشار إلى أن شجاعة الشعب الروسي وتضحياته رفعته فوق العدو، خلال الحرب الوطنية العظمى وعززت إيمانه بالنصر.

وقال بوتين "إلى جانب الجنود الروس، يوجد عمال ومصممون ومهندسون وعلماء ومخترعون. إنهم يواصلون تقاليد أسلافهم، ويستفيدون من الخبرة القتالية الحديثة لابتكار أسلحة متطورة وفريدة من نوعها وإطلاق إنتاجها بكميات كبيرة".

وأضاف بوتين: "مهما تغيرت التكنولوجيا وأساليب القتال، فإن أهم شيء يبقى دون تغيير هو مصير البلاد، الذي سيحدده شعبها.. الجنود وعمال المصانع والعمال الزراعيون وصانعو الأسلحة والمراسلون الحربيون، والأطباء والمعلمون، والشخصيات الثقافية ورجال الدين، والمتطوعون ورجال الأعمال والمحسّنون، وجميع مواطني روسيا".

