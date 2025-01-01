الأمم المتحدة: إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح بالضفة

وكالات - سما-

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية، منذ مطلع العام الماضي 2025 وحتى اليوم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستعمرون إسرائيليون في الضفة الغربية، خلال الأسبوع الأول من أيار/ مايو الجاري، أدت إلى نزوح 42 فلسطينيا، بينهم 24 طفلا.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المسلحين الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش، يواصلون اعتداءاتهم دون توقف في جميع مدن الضفة الغربية.

ولفت إلى أن هجمات المستعمرين تستهدف "الفلسطينيين وممتلكاتهم الذي هم السكان الأصليين للمنطقة".