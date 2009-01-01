ساعر : ليس لدينا أي مطامع في لبنان وهدفنا فقط إحباط مخططات “حزب الله” بإعادة هجوم 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

وسط استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، كرر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، التأكيد بأن تل أبيب ليس لديها أي مطامع إقليمية في لبنان.

وقال ساعر في منشور على حسابه في منصة “إكس” اليوم الجمعة إنه أجرى “محادثة مثمرة ومطولة” مع وزيرة خارجية النمسا بياته ماينل رايزنجر، بحثا فيها إيران ولبنان، بما في ذلك مفاوضات إسرائيل “المباشرة مع الحكومة اللبنانية”.

كما أضاف أن “هدف إسرائيل هو إحباط مخططات حزب الله لتنفيذ أي هجوم على غرار السابع من أكتوبر، وتهديده للمستوطنات القريبة من الحدود”.

جاء ذلك فيما استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية بوقت سابق اليوم بلدات عدة في الجنوب اللبناني. إذ طال القصف الإسرائيلي أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السيّاد فضلاً عن بلدة معركة ودير عامص ويحمر شقيف، وعيتيت والشعيتية وغيرها، وفق مراسل “العربية/الحدث”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين أحدهما بحالة خطرة، إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان. وأشار في بيان إلى أنه يستعد لإطلاق نار من لبنان باتجاه المناطق الشمالية.

هذا ويرتقب أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة محادثات جديدة في واشنطن الأسبوع المقبل (14 و15 مايو)، بعد جولتين عقدتا في واشنطن أيضاً خلال الأسابيع الماضية على مستوى السفراء.

يذكر أن الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى كانت امتدت إلى لبنان، مع إطلاق حزب الله في الثاني من مارس (آذار) صواريخ على شمال إسرائيل، رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

لترد إسرائيل بغارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب والبقاع شرقي البلاد.

لكن منذ 17 أبريل (نيسان) يسري اتفاق جديد لوقف النار كان من المقرر أن يستمر 10 أيام، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن تمديده 3 أسابيع بعد الجولة الثانية من المحادثات.

غير أن إسرائيل واصلت ضرباتها التي تقول إنها تستهدف حزب الله، إضافة إلى عمليات تفجير في البلدات الحدودية اللبنانية.

بدوره، شن حزب الله هجمات على القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب البلاد، وأطلق مسيرات نحو مستوطنات إسرائيلية.

علماً أن هذه المواجهة الأخيرة كانت الثانية بين إسرائيل والحزب منذ سنة 2023، بعدما تواجه الطرفان لأكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة. ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، واصلت إسرائيل شن ضربات أودت بمئات الأشخاص، قائلة إنها تستهدف عناصر حزب الله وبنيته العسكرية.