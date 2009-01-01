ماكرون يبدأ جولة إفريقية من مصر لبحث ملفات إقليمية ودولية

باريس / وكالات /

يتوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مدينة الإسكندرية، السبت، في مستهل جولة إفريقية تشمل مصر وكينيا وإثيوبيا، وتتضمن لقاءات سياسية وقمة فرنسية إفريقية وزيارات ذات طابع ثقافي وتنموي.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في الشرق الأوسط، بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه.

كما يسعى ماكرون، بالتعاون مع بريطانيا، إلى الدفع نحو تشكيل "تحالف بحري" يضم دولاً غير منخرطة في الحرب، بهدف إعادة فتح مضيق هرمز وضمان الملاحة الآمنة للسفن.

والأحد، يتوجه ماكرون إلى نيروبي للقاء الرئيس الكيني، ويليام روتو، حيث من المنتظر توقيع اتفاقيات ثنائية تشمل شراكات اقتصادية بين شركات فرنسية وكينية.

ويترأس ماكرون وروتو يومي الاثنين والثلاثاء قمة فرنسية إفريقية بعنوان "أفريقيا إلى الأمام"، وهي أول قمة من هذا النوع تُعقد في دولة ناطقة بالإنكليزية منذ وصول ماكرون إلى السلطة عام 2017.

ويختتم الرئيس الفرنسي جولته، الأربعاء، في أديس أبابا، بلقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

كما يزور ماكرون مقر الاتحاد الإفريقي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في اجتماع يبحث تعزيز التعاون المشترك في قضايا السلام والأمن، وفق ما أعلن الإليزيه.