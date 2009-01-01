الحرب تعود ..حرائق واصابات اثر تدمير طائرات الاحتلال مربع سكني بمخيم الشاطئ غرب غزة

السبت 09 مايو 2026 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 212 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى إصابة عدد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق القطاع .

وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل الماضي بصاروخ حربي منزلاً مكوّناً من طابق أرضي يعود لعائلة الأضم في منطقة الشاطئ “مربع بلوك 9” غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة نحو 9 مواطنين بإصابات مباشرة.

وأدى الاستهداف إلى تدمير المنزل بشكل كامل، إضافةً إلى تضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة، واندلاع حرائق في عدد منها.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شرقي مدينة غزة، وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الإحتلال النار غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء:846 اضافة إلى 2418 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 769 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72628 شهيدا و172520 مصابا.

