روبيو: واشنطن تترقب رداً إيرانياً "جاداً" وتؤكد رفض التفاوض المباشر مع حزب الله

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تنتظر تلقي رداً من الجانب الإيراني خلال اليوم، معرباً عن أمله في أن يمهد هذا الرد الطريق للدخول في عملية مفاوضات جادة بين الطرفين.

وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن واشنطن لم تتسلم عرضاً رسمياً حتى الآن، مشدداً على تطلعه بأن يتسم الطرح الإيراني المرتقب بالجدية المطلوبة للدفع بمسار المحادثات.

وفي سياق متصل بالتوترات الإقليمية بين إسرائيل ولبنان وإيران، حدد وزير الخارجية الأمريكي محددات الموقف الإداري في النقاط التالية:

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع حزب الله.

وشدد على أن التركيز الأمريكي ينصب بالكامل على التعامل مع الحكومة اللبنانية كطرف شرعي وحيد في أي تفاهمات تخص الشأن اللبناني.

وتهدف هذه التحركات إلى ضمان استقرار المنطقة عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بعيداً عن التنظيمات المسلحة.