إسرائيل تزعم اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله

الأربعاء 06 مايو 2026 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء، أسفرت عن تصفية قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله مالك بلوط.
 

وفي بيان مشترك، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس أن الجيش هاجم القائد العسكري بهدف اغتياله وإحباط مخططاته الهجومية ضد إسرائيل.
وأعلن نتنياهو أنه أصدر تعليمات مباشرة برفقة وزير الدفاع لتنفيذ العملية، واصفاً عناصر قوة الرضوان بأنهم "إرهابيون" مسؤولون عن قصف المستوطنات الشمالية وإلحاق الأذى بالجنود. وشدد نتنياهو على أن "لا أحد فوق القانون"، مؤكداً أن هذه العمليات هي الطريقة التي ستفي بها إسرائيل بوعدها لتوفير الأمن لسكان الشمال.

