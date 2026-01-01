مصر تؤكد أهمية بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة و شر قوة الاستقرار

القاهرة /سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأشار الوزير المصري، حسب وزارة الخارجية يوم الأربعاء، إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، وضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية بما يسهم في تعزيز البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية.

وأكد عبد العاطي، الرفض القاطع وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال استقباله ديفيد موريسن، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب بيان.

وذكر البيان، أن عبد العاطي استعرض الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر في المنطقة، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية.

وأكد دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية بعيدا عن التصعيد العسكري، والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة شواغل دول الإقليم الأمنية، وعلى رأسها دول الخليج.

وأشار البيان إلى أن المسؤول الكندي أعرب من جهته عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، مثمنا الجهود التي تبذلها القاهرة في احتواء الأزمات وتعزيز مسارات التسوية السلمية.