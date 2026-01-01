4 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس

الأربعاء 06 مايو 2026 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الأهلي المعمداني ب غزة ، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين، في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

 

وباستهداف آخر، أعلنت طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، عن انتشال شهيد ونقل عدد من الإصابات، جراء استهداف وقع في منطقة المواصي بالقرب من الكلية التطبيقية.

وأوضحت الطواقم أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة تطورات الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التصعيد في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

