غازي حمد: قضية السلاح يمكن معالجتها ونسعى لتجنّب عودة الحرب في غزة

الأربعاء 06 مايو 2026 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أكد القيادي في حركة  حماس ، غازي حمد، مساء اليوم الأربعاء، 06 مايو 2026، أن قضية السلاح قابلة للمعالجة ضمن إطار وطني فلسطيني، مشددًا على أن الجهود تتركز في الوقت الراهن على تجنب عودة الحرب في قطاع  غزةومعالجة الأوضاع الإنسانية.

وفي تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أكد حمد، أن مسار المفاوضات الجارية مع إسرائيل لا يزال طويلًا ومعقدًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لطبيعة الطرف الآخر وما وصفه بالممارسات العدوانية المستمرة.

وقال حمد إن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي، مؤكدًا أنه "لم يمر يوم واحد دون تسجيل خروقات" منذ بدء سريان الاتفاق، وهو ما يعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن إسرائيل تتجاهل جهود الوسطاء والرغبة الدولية في تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، متهمًا إياها بإفشال مساعي التهدئة عبر استمرار العمليات العسكرية.

وشدد حمد على أن حركة حماس حريصة على استمرار المفاوضات، لافتًا إلى وجود تواصل يومي مع الوسطاء، مع الاستعداد للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، بشرط التزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

