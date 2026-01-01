الجيش الإسرائيلي يمدد زمن الاحتماء في 49 بلدة ومستوطنة بالشمال اعتبارا من الخميس

الأربعاء 06 مايو 2026 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يمدد زمن الاحتماء في 49 بلدة ومستوطنة بالشمال اعتبارا من الخميس



القدس المحتلة/سما/

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قرار بزيادة المدة الزمنية المتاحة للسكان للاحتماء عند انطلاق صافرات الإنذار في 49 مستوطنة وتجمعا سكانيا في منطقة الجليل شمال البلاد.

وأوضحت قيادة الجبهة الداخلية أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر يوم غد الخميس.

ويهدف التغيير إلى منح السكان وقتا أطول للوصول إلى المناطق المحمية والملاجئ، حيث جرى تمديد زمن الاحتماء من 30 ثانية إلى 45 ثانية في 46 مستوطنة، فيما رفع الزمن إلى 60 ثانية كاملة في ثلاث مستوطنات هي "كفر مساريك"، و"عين همفراتس"، و"عرب النعيم".

وبحسب الجبهة الداخلية، فإن القرار جاء ثمرة دراسة مهنية أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلي بالتعاون مع سلاح الجو، لملاءمة الاستجابة التقنية مع التهديدات المتغيرة في الجبهة الشمالية.

وأكد قائد الجبهة الداخلية "رافى كيلبر" أن الخطوة تهدف لتعزيز أمن السكان وتوفير حماية أفضل للأرواح في ظل استمرار الرشقات الصاروخية وإطلاق الطائرات المسيرة.

وتشمل القائمة التي سيتم تمديد زمن الاحتماء فيها إلى 45 ثانية عشرات البلدات العربية واليهودية في الجليل، ومن أبرزها: أبو سنان، عكا، كفر ياسيف، البعنة، دير الأسد، يركا، مجد الكروم، نحف، الرامة، كرمئيل، والشيخ دنون، بالإضافة إلى بلدات أخرى في الجليل الأعلى والأسفل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه التغييرات سيتم تحديثها تلقائيا في كافة أنظمة الإنذار، بما في ذلك الصافرات الميدانية والتطبيق الإلكتروني الخاص بالجبهة الداخلية.

