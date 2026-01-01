  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكشف عن ملامح صفقة ترامب وإيران: إنهاء الحرب وفتح هرمز مقابل نقل المواد النووية لأمريكا

الأربعاء 06 مايو 2026 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن ملامح صفقة ترامب وإيران: إنهاء الحرب وفتح هرمز مقابل نقل المواد النووية لأمريكا



وكالات / سما/

كشف مسؤولون إسرائيليون، مساء اليوم الأربعاء، عن وجود تقديرات متفائلة بحذر حول قرب التوصل إلى اتفاق "مذكرة تفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء المواجهة العسكرية في المنطقة.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الشرط الأساسي الذي تدفع باتجاهه تل أبيب وتصر عليه واشنطن هو إخراج كامل كميات اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية.

وأوضح المسؤولون أن رفض طهران لهذا البند سيعني تلقائيا استئناف القتال وبوتيرة أكثر تدميرا.

وأشار مصدر سياسي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتابع هذه التطورات عبر اتصالات يومية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض لضمان الالتزام بـ "الخطوط الحمراء".

وبحسب التسريبات المتعلقة بمسودة الاتفاق المكونة من صفحة واحدة، فإن البنود تشمل ما يلي:

* إعلان إنهاء الحرب وبدء فترة مفاوضات مكثفة لمدة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

* الفتح التدريجي لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي.

* تجميد تخصيب اليورانيوم لفترة تتراوح بين 12 إلى 15 عاما.

* نقل المواد المخصبة حاليا إلى خارج إيران، مع احتمال نقلها إلى الولايات المتحدة.

* فرض نظام رقابة مشدد يشمل زيارات مفاجئة لمفتشي الأمم المتحدة وحظر تشغيل المنشآت النووية تحت الأرض.

* رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية والإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة.

وهدد الرئيس ترامب في تصريحات صحفية بقصف إيران "حتى الجحيم" في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، وصفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تفاصيل الاتفاق المسربة بأنها "رغبات أمريكية بعيدة عن الواقع"، مؤكدة أن "الأصابع على الزناد" وأن أي هجوم سيقابل برد قاس ومؤلم.

وعلى الصعيد الميداني، أصدر نتنياهو توجيهاته للجيش بالبقاء في حالة جاهزية قصوى لكافة السيناريوهات، بما في ذلك العودة الفورية للعمليات العسكرية إذا انهار المسار السياسي.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يلتقي “ممثل غزة” ملادينوف وسط أنباء عن دراسة استئناف حرب الإبادة الجماعية في القطاع

روبيو يعلن انتهاء عملية "الغضب الملحمي" العسكرية ضد إيران ..

“الخطر فوري ولا يحتمل التأخير”.. رسالة “مهمة للغاية” لـ “دي فانس” وحكومته تطالب بـ”التحرك الأن” ضد “مخاطر الصحة العقلية لترامب”

فصائل غزة تعد خططاً دفاعية تحسباً لتجدد العدوان الاسرائيلي على القطاع ..

“خفايا” تأجيل “الوزاري المصغر” في الكيان الإسرائيلي: نتنياهو بعد “خيبة لبنان” بدأ يخطط لعودة الحرب ضد غزة.. واشنطن طلبت “التمهل”

صحيفة لبنانية :خلاف إماراتي ـ سعودي وترحيل باكستانيين

نتنياهو وعدد من القادة يهاتفون بن زايد

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يخشى تقديم ترامب "تنازلات" لإيران في اللحظة الأخيرة

"اكسيوس" : الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب

لجنة إدارة غزة: لا نمثل أي فصيل سياسي ومهمتنا خدمة أبناء شعبنا بالقطاع

ماذا دار في اجتماع نتنياهو وملادينوف بشأن غزة ومن شارك فيه؟

طهران تحذر أبو ظبي من عواقب استمرار الإجراءات التخريبية التي تنتهجها باستضافة القواعد الأمريكية