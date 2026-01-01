نتنياهو يخشى تقديم ترامب "تنازلات" لإيران في اللحظة الأخيرة

الأربعاء 06 مايو 2026 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف الوقوف على تفاصيل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

ونقلت شبكة "CNN" عن مصدر إسرائيلي أن نتنياهو يسعى للحصول على تحديثات دقيقة حول حالة المفاوضات الحالية وفهم البنود المعروضة على طاولة البحث.

وتأتي هذه التحركات في ظل قلق متزايد لدى القيادة الإسرائيلية من إمكانية تقديم واشنطن تنازلات في اللحظة الأخيرة لصالح إيران، في سبيل التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب والمواجهة المباشرة بين الطرفين.

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي أن نتنياهو يحافظ على قنوات اتصال دائمة ومنتظمة مع المسؤولين في واشنطن لمتابعة سير المباحثات مع الجانب الإيراني.

وتتزامن هذه المشاورات مع تقارير حول قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم تنهي النزاع، وهو ما يثير تخوفات تل أبيب من أن يأتي أي اتفاق على حساب مصالحها الأمنية في المنطقة.

