"اكسيوس" : الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب

كشفت شبكة أكسيوس الأمريكية الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران على وشك إبرام مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وقال مصدر باكستاني مشارك ‌في جهود السلام لرويترز اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ⁠وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، مؤكدا ‌بذلك ⁠تقريرا نشره موقع أكسيوس حول الموضوع نفسه.

وقال ⁠المصدر "سننهي هذا الأمر قريبا جدا. نحن ⁠نقترب من ذلك".

بحسب التقرير، ستضع المذكرة إطاراً للمفاوضات المستقبلية بشأن الملف النووي، وستؤدي فعلياً إلى وقف إطلاق النار دون اتفاق واضح بشأن الأسلحة النووية الإيرانية. مع ذلك، ادعى البيت الأبيض أن الاتفاق سيتضمن التزاماً من إيران بعدم تخصيب اليورانيوم.

وأضاف المسؤولون أن "أميركا تتوقع ردا من إيران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة".

وتابعوا: "الاتفاق يشمل التزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم وموافقة أميركا على رفع العقوبات كما وسيشمل رفع كلا الجانبين القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز".