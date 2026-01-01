  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"اكسيوس" : الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب

الأربعاء 06 مايو 2026 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اكسيوس" : الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب



سما / وكالات /

كشفت شبكة أكسيوس الأمريكية الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران على وشك إبرام مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وقال مصدر باكستاني مشارك ‌في جهود السلام لرويترز اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ⁠وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، مؤكدا ‌بذلك ⁠تقريرا نشره موقع أكسيوس حول الموضوع نفسه.

وقال ⁠المصدر "سننهي هذا الأمر قريبا جدا. نحن ⁠نقترب من ذلك".

بحسب التقرير، ستضع المذكرة إطاراً للمفاوضات المستقبلية بشأن الملف النووي، وستؤدي فعلياً إلى وقف إطلاق النار دون اتفاق واضح بشأن الأسلحة النووية الإيرانية. مع ذلك، ادعى البيت الأبيض أن الاتفاق سيتضمن التزاماً من إيران بعدم تخصيب اليورانيوم.

وأضاف المسؤولون أن "أميركا تتوقع ردا من إيران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة".

وتابعوا: "الاتفاق يشمل التزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم وموافقة أميركا على رفع العقوبات كما وسيشمل رفع كلا الجانبين القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن سر تحرك نتنياهو المتواصل لإعادة إشعال الحرب مع إيران.. “فرصة ذهبية” لن تعوض ونتائج قد تقلب الطاولة

نتنياهو يلتقي “ممثل غزة” ملادينوف وسط أنباء عن دراسة استئناف حرب الإبادة الجماعية في القطاع

روبيو يعلن انتهاء عملية "الغضب الملحمي" العسكرية ضد إيران ..

“الخطر فوري ولا يحتمل التأخير”.. رسالة “مهمة للغاية” لـ “دي فانس” وحكومته تطالب بـ”التحرك الأن” ضد “مخاطر الصحة العقلية لترامب”

“خفايا” تأجيل “الوزاري المصغر” في الكيان الإسرائيلي: نتنياهو بعد “خيبة لبنان” بدأ يخطط لعودة الحرب ضد غزة.. واشنطن طلبت “التمهل”

سي ان ان : إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان تحركا عسكريا آخر ضد إيران

نتنياهو وعدد من القادة يهاتفون بن زايد

الأخبار الرئيسية

لجنة إدارة غزة: لا نمثل أي فصيل سياسي ومهمتنا خدمة أبناء شعبنا بالقطاع

ماذا دار في اجتماع نتنياهو وملادينوف بشأن غزة ومن شارك فيه؟

طهران تحذر أبو ظبي من عواقب استمرار الإجراءات التخريبية التي تنتهجها باستضافة القواعد الأمريكية

فصائل غزة تعد خططاً دفاعية تحسباً لتجدد العدوان الاسرائيلي على القطاع ..

ترامب: سيتم إيقاف عملية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز