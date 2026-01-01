المستوطنون يحرقون غرفتين زراعيتين غرب سلفيت

سما / وكالات /

أحرق المستوطنون، اليوم، غرفتين زراعيتين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، في اعتداء جديد استهدف ممتلكات المواطنين في المنطقة.

وأفاد الناشط محمود الديك بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الواقعة غرب البلدة، وأقدمت على إحراق غرفتين زراعيتين تعود ملكيتهما للمواطنين ماجد ناجي وجهاد محمد مزيد، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمحتوياتهما.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحق أراضي وممتلكات المواطنين في كفر الديك، والتي تشمل الاعتداء على الأراضي الزراعية وإحراق الممتلكات وترويع الأهالي، في محاولة للتضييق عليهم ودفعهم لترك أراضيهم.