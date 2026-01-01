من لقب تاتشر بـ"السيدة الحديدية"؟ وبماذا وصفها القذافي؟

بعد فوزها في انتخابات الرابع من مايو عام 1979، أصبحت مارغريت تاتشر أول رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 1990.

غالبا ما أظهرت تاتشر نهجا صداميا وحازما في المناقشات، ولم تكن على استعداد للتنازل أمام خصومها، وقد لقي هذا النهج دعما من مؤيديها وانتقادات لاذعة من معارضيها.

منذ أيام وجودها في المعارضة، عكست أقوالها وتصريحاتها فلسفتها السياسية القائمة على تحرير الاقتصاد، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، والحد من نفوذ النقابات العمالية.

من بين الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذتها أثناء ولايتها، إلغاء توزيع الحليب المجاني على أطفال المدارس الابتدائية ضمن إصلاحات التعليم في سبعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى وصفها بـ"خاطفة الحليب". كما وُجهت إليها انتقادات بسبب قرارها رفع أسعار وجبات الغداء المدرسية وفرض رسوم على الحليب، الأمر الذي أضر بصورتها العامة.

من جهة أخرى، أدت السياسات الاقتصادية التي انتهجتها، وشملت خصخصة شركات مملوكة للدولة مثل بريتيش بتروليوم وبريتيش غاز، ومكافحة نفوذ النقابات العمالية، وخفض الإنفاق العام، إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم عدم المساواة.

على الرغم من أن تاتشر أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا، إلا أن العديد من الناشطات في الحركة النسوية لم يؤيدن سياساتها المحافظة وانتقدنها لعدم دعمها قضايا المرأة. في بداية مسيرتها المهنية، نظمت مجموعة من الناشطات وقفة احتجاجية أمام مكتبها حاملات شعاراً يقول: "نريد حقوق المرأة، لا امرأة يمينية". كما اتهمت تاتشر بإدارة الحكومة من خلال حاشية صغيرة من المساعدين، ومعاملة مجلس الوزراء كأداة طيعة لتنفيذ أجندتها الخاصة. ووصف أسلوبها بأنه "مختصر، متسلط، عملي، وأحياناً فظ"، وذلك لأنها كانت تعامل زملاءها كما لو كانت "معلمة متسلطة".

شاعت مثل هذه المواقف السلبية منها حتى إن مذكرة من سكرتيرها الصحفي عام 1985 حذرت من أن الجمهور يراها "غير مبالية، متسلطة، صاخبة، متغطرسة، ومتعطشة للسلطة". كما وصفت تاتشر بأنها كانت تعاني من نفاد صبر خاص تجاه قضايا معقدة مثل أيرلندا الشمالية، حيث لاحظ المسؤولون أنها "إما تتجاهل الأمر أو تتصرف بتذمر وإهمال".

علاوة على ذلك، أظهر تحليل لغوي لمقابلاتها أنها استخدمت مصطلحات مطلقة مثل "دائما" و"أبدا" و"قطعا" بكثرة تفوق بكثير ما يستخدمه قادة العالم الآخرين.

على الرغم من شهرتها العالمية، واجهت خلال فترة ولايتها انتقادات عديدة من مسؤولي الدول الأخرى، وكان أشدها ما صدر عن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي أطلق عليها صفة "قاتلة الأطفال" لأنها سمحت للطائرات القاذفة الأمريكية طراز "إف-111" بالانطلاق من الأراضي البريطانية في الغارة على طرابلس، بما في ذلك منزله في معسكر باب العزيزية في 15 أبريل 1986.

أما أول من أطلق لقب "السيدة الحديدية" على تاتشر فكان الصحفي العسكري السوفييتي يوري غافريلوف، وقد ظهر ذلك في عنوان رئيسي لصحيفة الجيش السوفيتي الرسمية "كراسنيا زفيزدا"، وذلك في 24 يناير 1976، تعليقا على خطاب لاذع مناهض للسوفييت ألقته زعيمة المعارضة آنذاك.

لم تُعرف تاتشر فقط بطبعها الحازم والمتشدد الذي اختصر في اللقب الرنان "المرأة الحديدية"، بل أيضا بتعليقاتها القوية ولسانها اللاذع. خلال إضراب عمال المناجم في منتصف الثمانينيات، صرحت قائلة: "في جزر فوكلاند، كان علينا محاربة عدو خارجي. ومع ذلك، يجب الحذر دائماً من العدو الداخلي، فهو أشد خطورة على الحرية وأصعب مقاومة".

وفي تصريح بدت فيه متحمسة للحرب، علقت في 14 مايو 1982 حول حرب الفوكلاند التي اندلعت مع الأرجنتين حول منطقة تبعد عن بريطانيا 13 ألف كيلومتر قائلة: "حين تقضي نصف حياتك السياسية في التعامل مع قضايا مملة كالبيئة، يكون من الجيد أن تواجه أزمة حقيقية".

عكست تاتشر في تصريحاتها وتعليقاتها أيضا جوانب أخرى من شخصيتها، ففي 3 مايو 1989، بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليها منصب رئيسة الوزراء، قالت: "إذا كنت ترغب فقط في أن يحبك الناس، فستكون مستعداً للتنازل عن أي شيء في أي وقت، ولن تحقق شيئا".

ساهمت تصريحات وسياسات مارغريت تاتشر على مدى فترة طويلة من الزمن، في حقبتي المعارضة والسلطة، في تشكيل صورة شخصية متناقضة متعددة الملامح تجمع بين "أم الأمة" و"الساحرة"، كما كانت توصف في بعض الأحيان.