روسيا تكشف عن نتائج أولية للجرعة الأولى من لقاح السرطان

أفاد ألكسندر غينيزبورغ المدير العلمي لمركز غاماليا الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة أنه لم يسجل سوى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بعد إعطاء اللقاح ضد السرطان.



ووفقا له، لم يعان أول مريض تلقى لقاح السرطان من أي ردود فعل سلبية خطيرة بعد إعطائه اللقاح، حيث لم يسجل سوى مرة واحد ارتفاع طفيف في درجة حرارة جسمه.

ويقول: "لم تكن هناك أي آثار جانبية. كان هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة لمرة واحدة، كما يحدث عادة عند إعطاء أي لقاح، لا أكثر".

ويشير غينيزبورغ موضحا، إلى أن المريض الذي تلقى اللقاح مصاب بالمرحلة الثالثة من السرطان.

ويذكر أنه في الأول من أبريل المنصرم، تلقى أول مريض في روسيا لقاح السرطان الشخصي، المخصص لعلاج سرطان الجلد الميلانيني، "نيونكوفاك"، الذي أنتجه المركز الوطني للبحوث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، وابتكر بالتعاون مع مركز غاماليا الوطني ومركز بلوخين الوطني للبحوث الطبية للأورام.

ويستخدم هذا الدواء لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان الجلد الميلانيني غير القابل للجراحة أو المنتشر.