  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

روسيا تكشف عن نتائج أولية للجرعة الأولى من لقاح السرطان

الأربعاء 06 مايو 2026 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تكشف عن نتائج أولية للجرعة الأولى من لقاح السرطان



سما / وكالات /

أفاد ألكسندر غينيزبورغ المدير العلمي لمركز غاماليا الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة أنه لم يسجل سوى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بعد إعطاء اللقاح ضد السرطان.

ووفقا له، لم يعان أول مريض تلقى لقاح السرطان من أي ردود فعل سلبية خطيرة بعد إعطائه اللقاح، حيث لم يسجل سوى مرة واحد ارتفاع طفيف في درجة حرارة جسمه.

ويقول: "لم تكن هناك أي آثار جانبية. كان هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة لمرة واحدة، كما يحدث عادة عند إعطاء أي لقاح، لا أكثر".

ويشير غينيزبورغ موضحا، إلى أن المريض الذي تلقى اللقاح مصاب بالمرحلة الثالثة من السرطان.

ويذكر أنه في الأول من أبريل المنصرم، تلقى أول مريض في روسيا لقاح السرطان الشخصي، المخصص لعلاج سرطان الجلد الميلانيني، "نيونكوفاك"، الذي أنتجه المركز الوطني للبحوث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، وابتكر بالتعاون مع مركز غاماليا الوطني ومركز بلوخين الوطني للبحوث الطبية للأورام.

ويستخدم هذا الدواء لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان الجلد الميلانيني غير القابل للجراحة أو المنتشر.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن سر تحرك نتنياهو المتواصل لإعادة إشعال الحرب مع إيران.. “فرصة ذهبية” لن تعوض ونتائج قد تقلب الطاولة

نتنياهو يلتقي “ممثل غزة” ملادينوف وسط أنباء عن دراسة استئناف حرب الإبادة الجماعية في القطاع

روبيو يعلن انتهاء عملية "الغضب الملحمي" العسكرية ضد إيران ..

“الخطر فوري ولا يحتمل التأخير”.. رسالة “مهمة للغاية” لـ “دي فانس” وحكومته تطالب بـ”التحرك الأن” ضد “مخاطر الصحة العقلية لترامب”

“خفايا” تأجيل “الوزاري المصغر” في الكيان الإسرائيلي: نتنياهو بعد “خيبة لبنان” بدأ يخطط لعودة الحرب ضد غزة.. واشنطن طلبت “التمهل”

سي ان ان : إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان تحركا عسكريا آخر ضد إيران

تحذير صادم من نجمة "Shark Tank": جوجل تقرأ رسائلك الخاصة عبر الذكاء الاصطناعي

الأخبار الرئيسية

لجنة إدارة غزة: لا نمثل أي فصيل سياسي ومهمتنا خدمة أبناء شعبنا بالقطاع

ماذا دار في اجتماع نتنياهو وملادينوف بشأن غزة ومن شارك فيه؟

طهران تحذر أبو ظبي من عواقب استمرار الإجراءات التخريبية التي تنتهجها باستضافة القواعد الأمريكية

فصائل غزة تعد خططاً دفاعية تحسباً لتجدد العدوان الاسرائيلي على القطاع ..

ترامب: سيتم إيقاف عملية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز