مقتل شابين بالرصاص في قلنسوة، وإصابة رجل آخر بجروح خطيرة

القدس المحتلة/سما/

قُتل شابان في العشرينات من عمرهما رمياً بالرصاص ليلة أمس الأربعاء أثناء وجودهما في سيارة في مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي.

وأسفرت جريمة القتل المزدوجة عن مقتل الشابين محمد سمير زبارقة وابن عمه عبد الكريم عبد العزيز زبارقة، وذلك جراء تعرضهما لإطلاق نار. كما أُصيب شخص ثالث بجراح خطيرة في الجريمة ذاتها

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة ربما كانت مدفوعة بثأر دموي، وفقًا لبيان الشرطة. وقد باشر ضباط الشرطة الإسرائيلية الذين استُدعوا إلى مكان الحادث تحقيقًا، ويجرون عمليات بحث مكثفة عن المشتبه بهم.