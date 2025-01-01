إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 من عملاء "الموساد"

أعلن القضاء الإيراني عن تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم الاثنين بحق 3 من عملاء "الموساد" الذين كان لهم دور واسع النطاق في مدينة مشهد في الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل عدة أشهر.

وقالت هيئة القضاء الإيراني في بيان: "إعدام 3 عناصر رئيسية بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الصهيوني أيام 8 و9 يناير.. بينهم من قاد 300 بلطجي مسلح بالسيوف".

واعتبرت أن "أفعال المتهمين مثال على عمل عسكري قادر على القتل وتدمير الأماكن والممتلكات العامة والخاصة، وبث الرعب في نفوس العامة، وكان قصدهم وهدفهم القيام بعمل عسكري لصالح أمريكا والكيان الصهيوني".

وأضافت: "حُكم على إبراهيم دولت آبادي بالإعدام ومصادرة ممتلكاته لارتكابه جرائم تنفيذ عمليات لصالح الكيان الصهيوني واميركا وعناصرهما المتحالفة ضد أمن البلاد، وذلك من خلال قيادة وتوجيه مثيري الشغب في منطقة طبرسي بمدينة مشهد، مما أدى إلى استشهاد عدد من قوات الأمن، وقطع الطرق العامة والخاصة، وإشعال الحرائق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وحمل السلاح في أعمال الشغب التي وقعت يومي 8 و9 يناير الماضي، والعمل ضد أمن البلاد وتحريض الناس في الفضاء الإلكتروني على المشاركة في أعمال الشغب".

وأشارت إلى أن "المحكمة العليا الإيرانية في قضية المتهمين المذكورين، وأيد قضاتها الأحكام الصادرة، بعد دراسة الوثائق والأدلة في القضية، ورفضت الاستئناف".

وأكدت أنه بعد "تأييد المحكمة العليا للحكم، وباتباع الإجراءات القانونية، تم إعدام إبراهيم دولت آبادي نجاد، ومهدي رسولي، ومحمد رضا ميري، شنقاً فجر اليوم الاثنين".

تأتي هذه الخطوة في إطار التعامل الحازم مع من يوصفون بـ"مثيري الشغب" و"المخربين" خلال الاضطرابات التي شهدتها إيران في الأشهر الماضية، حيث تواصل السلطات القضائية تنفيذ أحكام مشددة بحق من تثبت إدانتهم في قضايا تمس الأمن الوطني أو تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية.

واندلعت احتجاجات في إيران نهاية ديسمبر 2025 أعمال شغب وتخريب، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وتظاهرات ضد السلطات.