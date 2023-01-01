الاحتلال يواصل خروقاته .. سقوط شهداء وجرحى وقصف مدفعي واطلاق نار

الإثنين 04 مايو 2026 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ207 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات عسكرية شملت استهداف النازحين ومراكز الإيواء، إلى جانب غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية.

وفي أحدث التطورات، استشهد نازح، صباح الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القطاع، حيث أفاد الدفاع المدني بأن موسى سالم فتحي الأبيض (42 عاما) قتل في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، ونُقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء.

كما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة، بينها شرق خانيونس جنوبا وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في الأجواء.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شهد، الأحد، استشهاد ثلاثة نازحين بينهم طفل في شمال وجنوب القطاع، ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تم توثيق 377 خرقًا للاتفاق خلال شهر نيسان/أبريل، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

كما تشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72 ألف شهيد، إضافة إلى أكثر من 172 ألف إصابة، مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الهدنة في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

