الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرات للسفن المتواجدة قبالة رأس الخيمة الإماراتية

أصدرت بحرية الحرس الثوري الإيراني تحذيرات للسفن المتواجدة قرب مضيق هرمز، مؤكدة على ضرورة مغادرة مراسيها قبالة رأس الخيمة في الإمارات والابتعاد باتجاه دبي.

وأوضح الحرس الثوري في بيان: "توجه بحرية الحرس الثوري السفن المتواجدة قرب المضيق إلى مغادرة مراسيها قبالة رأس الخيمة والابتعاد باتجاه دبي، أو مواجهة العواقب".

ويأتي بيان الحرس الثوري مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني فرض سيطرة مشددة على المضيق وإغلاقه أمام السفن غير المنسقة معه، مما أثر على حركة الملاحة قرب السواحل الإماراتية بما في ذلك منطقة رأس الخيمة.