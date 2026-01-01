وفاة أمير الغناء العربي.. صاحب المعركة الأشهر ضد المهرجانات ومشروع ليلى

توفي الفنان المصري هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، عن عمر يناهز 73 عاماً في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة شاكر بعد أسابيع من تدهور حاتله الصحية، حيث تعرض لنزيف حاد في القولون استدعى جراحة كبرى، تلاها مضاعفات أدت إلى دخوله العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولد هاني شاكر في 21 كانون أول/ ديسمبر 1952 بالقاهرة لأسرة متواضعة. كان والده موظفاً في مصلحة الضرائب، ووالدته موظفة في وزارة الصحة.

بدأ موهبته الموسيقية مبكراً، حيث درس في معهد الكونسرفتوار وكلية التربية الموسيقية، وتعلم العزف على البيانو والعود.

وظهر لأول مرة في طفولته بدور سيد درويش الصغير في فيلم "سيد درويش" (1966). شارك كطفل في كورال عبد الحليم حافظ، ثم اكتشفه الملحن محمد الموجي عام 1972، الذي قدمه للجمهور بأغنية "حلوة يا دنيا" التي حققت نجاحاً كبيراً وشُبّهت بأسلوب عبد الحليم.

عبر مسيرته الفنية، أطلق هاني شاكر أكثر من 29 ألبوماً، وتجاوز رصيده 600 أغنية. وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء مثل محمد الموجي، بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، ومصطفى كامل.

قرارات أشعلت النقابة في عهد هاني شاكر

خلال سنوات توليه نقيبا للمهن الموسيقية، ارتبط اسم هاني شاكر بعدد من القرارات الحاسمة التي أثارت جدلا واسعا داخل الوسط الفني، كان أبرزها تشديده على منع إقامة الحفلات بالغناء عبر "الفلاشة" أو التسجيلات الجاهزة دون وجود فرقة موسيقية كاملة على المسرح، واعتبر كثيرون أن القرار محاولة مباشرة لحماية العازفين والموسيقيين من تراجع فرص العمل، بعدما ألزم جميع المطربين بوجود فرق حية في حفلاتهم، كما تم تطبيقه بصرامة دون استثناءات حتى على المقربين منه داخل الساحة الغنائية.

وفي إطار سعيه لإعادة الانضباط إلى النقابة، فتح شاكر ملفات شائكة تتعلق بتجاوزات مهنية وإدارية، من بينها وقائع تزوير كارنيهات العضوية، حيث أمر بإحكام الرقابة على المستندات الرسمية والتعاقد مع مطابع الشرطة لإصدار بطاقات ودفاتر يصعب تقليدها.

منع المهرجانات ورفض مشروع ليلى

كما اتخذ مواقف لافتة في مواجهة ما اعتبره خروجًا عن القيم الفنية، إذ رفض منح تصاريح لإحياء حفلات لفرقة مشروع ليلى بعد أزمة رفع علم المثلية في إحدى حفلاتها، إلى جانب قراره الشهير بإيقاف عدد من مؤدي المهرجانات وفي مقدمتهم حسن شاكوش على خلفية خلافات مع أعضاء من فرق الإيقاع، في خطوة عكست موقفه المتشدد تجاه هذا اللون الغنائي.

ولم تتوقف قرارات هاني شاكر عند حدود المواجهات الفنية، بل امتدت إلى إعادة هيكلة النقابة إداريا وخدميا، حيث أطلق مشروع التحول الرقمي لتقديم الخدمات إلكترونيًا للأعضاء، وطرح تعديلات على القوانين المنظمة للمهنة بهدف تعزيز حقوق الموسيقيين، بالتوازي مع توسيع مظلة الرعاية الصحية والتعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية في عدة محافظات.

كما نجح في استعادة عدد من أراضي وأصول النقابة والعمل على تنمية مواردها، إلى جانب زيادة بعض المزايا المالية للأعضاء، ما جعل فترته تجمع بين القرارات الصدامية والإصلاحات المؤسسية التي تركت أثرًا واضحًا داخل النقابة