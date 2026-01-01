  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية : حماس غاضبة من ملادينوف وترفض مناقشة بند السلاح قبل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

الإثنين 04 مايو 2026 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : حماس غاضبة من ملادينوف وترفض مناقشة بند السلاح قبل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة



وكالات / سما/

غضب حماس يتصاعد إزاء إصرار المدير العام لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، على ربط إعادة إعمار قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي بملف نزع السلاح، حيث أبلغت الحركة الوسطاء رفضها الانتقال إلى المرحلة الثانية ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية مساء الأحد أن أزمة حادة تتفاقم بين حماس والوسطاء على خلفية قضية نزع السلاح، مشيرة إلى أن المحادثات بين ملادينوف ووفد الحركة برئاسة خليل الحية وصلت إلى طريق مسدود.

وتتمسك "حماس" بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى قبل البحث في المرحلة التالية، كما تطالب بأن يُناقش ملف السلاح ضمن إطار وطني شامل، أي بعد ضمان إقامة دولة فلسطينية.

في المقابل، ترفض إسرائيل الانسحاب إلى "الخط الأصفر"، وقد أبلغت ملادينوف بذلك الأسبوع الماضي. وترى "حماس" أن هذا الموقف ينسف التفاهمات ويمثل خروجاً جوهرياً عن شروط المرحلة الأولى.

كما ترفض الحركة، وفق التقرير، إصرار ملادينوف على بحث نزع السلاح قبل إعادة إعمار قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأبلغت "حماس" الوسطاء رفضها الانتقال إلى المرحلة الثانية ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

محدث .. إلغاء جلسة الكابينيت وسط ضغوط في الجيش الإسرائيلي لاستئناف الحرب على غزة

اسرائيل ترجح استئناف المواجهة مع إيران وتصعيداً وشيكاً في غزة ولبنان

ما هي حقيقة صفع ميلوني لنتنياهو بسبب العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة ؟

نتنياهو يهدد : نستعد للقتال ضد ايران ونزع سلاح حماس

رضائي يهدد أمريكا : استعدوا لمواجهة مقبرة لقواتكم وحاملات طائراتكم

القناة 11 العبرية : قرار مفاجئ من رئيس الشاباك في اسرائيل بعد ازمة كبيرة داخل الجهاز

الأخبار الرئيسية

"MEE": واشنطن والاحتلال يرفضان مقترحا فلسطينيا لغزة

ترامب يطلق "مشروع الحرية" لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز ويتوعد إيران

نتنياهو يهدد : نستعد للقتال ضد ايران ونزع سلاح حماس

ترمب: المقترح الإيراني الجديد غير مقبول والمعركة تسير بشكل جيد ..

رضائي يهدد أمريكا : استعدوا لمواجهة مقبرة لقواتكم وحاملات طائراتكم