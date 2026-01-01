قناة عبرية : حماس غاضبة من ملادينوف وترفض مناقشة بند السلاح قبل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

غضب حماس يتصاعد إزاء إصرار المدير العام لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، على ربط إعادة إعمار قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي بملف نزع السلاح، حيث أبلغت الحركة الوسطاء رفضها الانتقال إلى المرحلة الثانية ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية مساء الأحد أن أزمة حادة تتفاقم بين حماس والوسطاء على خلفية قضية نزع السلاح، مشيرة إلى أن المحادثات بين ملادينوف ووفد الحركة برئاسة خليل الحية وصلت إلى طريق مسدود.

وتتمسك "حماس" بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى قبل البحث في المرحلة التالية، كما تطالب بأن يُناقش ملف السلاح ضمن إطار وطني شامل، أي بعد ضمان إقامة دولة فلسطينية.

في المقابل، ترفض إسرائيل الانسحاب إلى "الخط الأصفر"، وقد أبلغت ملادينوف بذلك الأسبوع الماضي. وترى "حماس" أن هذا الموقف ينسف التفاهمات ويمثل خروجاً جوهرياً عن شروط المرحلة الأولى.

كما ترفض الحركة، وفق التقرير، إصرار ملادينوف على بحث نزع السلاح قبل إعادة إعمار قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

