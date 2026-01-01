القناة 11 العبرية : قرار مفاجئ من رئيس الشاباك في اسرائيل بعد ازمة كبيرة داخل الجهاز

القدس المحتلة/سما/

اتخذ رئيس جهاز الأمن العام" الشاباك"،ديفيد زيني، قراراً مفاجئاً بتجميد جميع التعيينات في الجهاز حتى إشعار آخر.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين زيني من إعادة النظر في آلية التعيين المتبعة في الجهاز، كما ورد في قناة كان 11.



ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث لا تزال العديد من المناصب الرئيسية في الجهاز شاغرة، مما يثير قلقاً في أوساط المؤسسة الأمنية.

تُعدّ لواء غزةأحد أبرز بؤر الأزمة، إذ لم يُعيّن له قائد دائم منذ نحو ستة أشهر. ويُعتبر هذا المنصب استراتيجياً، ويشغله حالياً قائد بالوكالة فقط، بعد فشل جميع محاولات إعادة المتقاعدين من صفوف المنظمة لشغله. ولا يقتصر الأمر على لواء غزة، فبحسب التقرير، هناك مناصب رئيسية أخرى ظلت دون تعيين دائم خلال الأشهر الماضية.

يأتي تجميد التعيينات في ظل أزمة ثقة غير مسبوقة بين إدارة جهاز الأمن العام (الشاباك)وكبار مسؤوليه، ولا سيما رؤساء الأقسام. ويصف موظفون سابقون تصاعد التوترات الداخلية، التي بلغت ذروتها بسبب تورط رئيس الجهاز في قضية تهريب البضائع إلى قطاع غزة، والتي يشارك فيها شقيقه، بتسلئيل زيني وفقا لذات القناة.