ترمب: المقترح الإيراني الجديد غير مقبول والمعركة تسير بشكل جيد ..

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهيئة البث الإسرائيلية "اطلعت على المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول" .

واضاف" ان المعركة تسير بشكل ممتاز".

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية" مقترحنا لوقف الحرب يتألف من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنا".

وقالت "عرضنا يقترح التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما".

واضافت"الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه".

وقالت" لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة".