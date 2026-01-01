هارتس : الجيش الاسرائيلي يبدأ بنشر نظام جديد للتصدي لمسيرات حزب الله

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستخدام نظام طائرات مسيّرة مزودة بشباك لاعتراض الطائرات المسيّرة المتفجرة التي يطلقها حزب الله باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان والمناطق الشمالية.

ويجمع نظام "آيرون درون رايدر" من شركة "أيروبوتس" بين مجموعة من أجهزة الاستشعار، بما في ذلك الرادار، وطائرات مسيّرة اعتراضية. فبعد رصد أي تهديد، تقلع الطائرة المسيّرة الاعتراضية وتستهدف الطائرة المعادية بشكل مستقل باستخدام الرادار.

وفي هذه المرحلة، يمكن اختيار إما تتبع الطائرة المعادية أو إطلاق شبكة نحوها للإمساك بها واعتراضها. ويؤدي إطلاق الشبكة إلى فتح مظلة تُنزل الطائرة المحاصرة برفق إلى الأرض، مما يقلل من احتمالية انفجارها.

من جانبها، كشفت قناة كان ان توثيقات ميدانية اظهرت سقوط طائرة مسيرة انتحارية تابعة لحزب الله اليوم بالقرب من قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة داخل الأراضي اللبنانية، دون أن تنفجر.



قالت ان تحليل المكونات التقنية للرأس الحربي اظهر سلك الألياف الضوئية: يظهر الجهاز (باللون السماوي) وبداخله بكرة بصرية تتيح اتصالاً مباشراً ومشفراً بين المشغل والمسيرة، مما يجعلها محصنة ضد أنظمة التشويش الإلكتروني.



وقالت ان الطائرة المسيرة مزودة برأس حربي لقذيفة RPG (الجهة اليسرى) وان مصدر الطاقة: صندوق بطاريات خارجي (باللون الأزرق).