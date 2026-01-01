  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

رسمياً.. الإمارات تودع "أوابك" وتنهي عضويتها في المنظمة

الأحد 03 مايو 2026 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. الإمارات تودع "أوابك" وتنهي عضويتها في المنظمة



وكالات - سما-

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"،يوم الأحد، انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من عضوية المنظمة اعتبارا من 1 مايو الجاري.

وقالت المنظمة في بيان صحفي،إن الأمانة العامة للمنظمة أحيطت علما بكتاب (خطاب) وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، الموجه إلى وزير النفط والغاز في دولة ليبيا ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، الدكتور خليفة عبدالصادق، والمتضمن قرار انسحاب الإمارات من المنظمة.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن تقديرها للدور الذي اضطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة عضويتها وإسهاماتها الفاعلة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع البترول والطاقة.

وأكدت حرصها على مواصلة جهودها في تعزيز التعاون والتكامل بين دولها الأعضاء بما يدعم المصالح المشتركة من خلال تنفيذ برامجها ومبادراتها الاستراتيجية.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : إسرائيل تبحث “جزّ العشب” في غزة بدلاً من حرب شاملة تعارضها واشنطن

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

محدث .. إلغاء جلسة الكابينيت وسط ضغوط في الجيش الإسرائيلي لاستئناف الحرب على غزة

اسرائيل ترجح استئناف المواجهة مع إيران وتصعيداً وشيكاً في غزة ولبنان

مخطط الخط البرتقالي : قضم إسرائيلي جديد يبتلع 60% من مساحة قطاع غزة

الاعلام العبري : استدعاء الكابينت لاجتماع لمناقشة استئناف الحرب في غزة

ما هي حقيقة صفع ميلوني لنتنياهو بسبب العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة ؟

الأخبار الرئيسية

رضائي يهدد أمريكا : استعدوا لمواجهة مقبرة لقواتكم وحاملات طائراتكم

اسرائيل ترجح استئناف المواجهة مع إيران وتصعيداً وشيكاً في غزة ولبنان

قاليباف: المرشد الإيرني مجتبى خامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات

الحرس "الثوري الإيراني": خيارات واشنطن باتت محدودة ولا مفاوضات نووية

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام