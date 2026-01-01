رسمياً.. الإمارات تودع "أوابك" وتنهي عضويتها في المنظمة

وكالات - سما-

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"،يوم الأحد، انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من عضوية المنظمة اعتبارا من 1 مايو الجاري.

وقالت المنظمة في بيان صحفي،إن الأمانة العامة للمنظمة أحيطت علما بكتاب (خطاب) وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، الموجه إلى وزير النفط والغاز في دولة ليبيا ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، الدكتور خليفة عبدالصادق، والمتضمن قرار انسحاب الإمارات من المنظمة.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن تقديرها للدور الذي اضطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة عضويتها وإسهاماتها الفاعلة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع البترول والطاقة.

وأكدت حرصها على مواصلة جهودها في تعزيز التعاون والتكامل بين دولها الأعضاء بما يدعم المصالح المشتركة من خلال تنفيذ برامجها ومبادراتها الاستراتيجية.