  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 11 دونماً من أراضي مسافر يطا جنوب الخليل

الأحد 03 مايو 2026 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 11 دونماً من أراضي مسافر يطا جنوب الخليل



الخليل/سما/

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطاراً يقضي بالاستيلاء على 11 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن ما تُسمى "مصلحة الإدارة والتنظيم" التابعة للاحتلال، برفقة قواته، سلّمت الأهالي الإخطار الذي يستهدف مساحات من الأراضي القريبة من مستوطنة "أفيحايل"، المقامة على أراضي المواطنين منذ نحو ثلاث سنوات.

وأضاف أن المستوطنة شهدت توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، شمل مئات الدونمات، عقب طرد المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لها.

وفي السياق، أشار مخامرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخططات استيطانية متواصلة في المنطقة، حيث تواصل سلطات الاحتلال شق طرق جديدة بمحاذاة المستوطنة في مناطق الركيز وشرق شعب البطم، إلى جانب قرار سابق بوضع اليد على شارع قديم يمتد من واد ماعين باتجاه شرق شعب البطم.

وبيّن أن تلك الإجراءات أدت إلى منع المواطنين من استخدام الطريق، وتسببت في تقطيع أوصال عدد من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ما يزيد من معاناة السكان ويقيد حركتهم.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : إسرائيل تبحث “جزّ العشب” في غزة بدلاً من حرب شاملة تعارضها واشنطن

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

محدث .. إلغاء جلسة الكابينيت وسط ضغوط في الجيش الإسرائيلي لاستئناف الحرب على غزة

مخطط الخط البرتقالي : قضم إسرائيلي جديد يبتلع 60% من مساحة قطاع غزة

اسرائيل ترجح استئناف المواجهة مع إيران وتصعيداً وشيكاً في غزة ولبنان

الاعلام العبري : استدعاء الكابينت لاجتماع لمناقشة استئناف الحرب في غزة

ما هي حقيقة صفع ميلوني لنتنياهو بسبب العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة ؟

الأخبار الرئيسية

رضائي يهدد أمريكا : استعدوا لمواجهة مقبرة لقواتكم وحاملات طائراتكم

اسرائيل ترجح استئناف المواجهة مع إيران وتصعيداً وشيكاً في غزة ولبنان

قاليباف: المرشد الإيرني مجتبى خامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات

الحرس "الثوري الإيراني": خيارات واشنطن باتت محدودة ولا مفاوضات نووية

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام