الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 11 دونماً من أراضي مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل/سما/

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطاراً يقضي بالاستيلاء على 11 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن ما تُسمى "مصلحة الإدارة والتنظيم" التابعة للاحتلال، برفقة قواته، سلّمت الأهالي الإخطار الذي يستهدف مساحات من الأراضي القريبة من مستوطنة "أفيحايل"، المقامة على أراضي المواطنين منذ نحو ثلاث سنوات.

وأضاف أن المستوطنة شهدت توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، شمل مئات الدونمات، عقب طرد المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لها.

وفي السياق، أشار مخامرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخططات استيطانية متواصلة في المنطقة، حيث تواصل سلطات الاحتلال شق طرق جديدة بمحاذاة المستوطنة في مناطق الركيز وشرق شعب البطم، إلى جانب قرار سابق بوضع اليد على شارع قديم يمتد من واد ماعين باتجاه شرق شعب البطم.

وبيّن أن تلك الإجراءات أدت إلى منع المواطنين من استخدام الطريق، وتسببت في تقطيع أوصال عدد من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ما يزيد من معاناة السكان ويقيد حركتهم.