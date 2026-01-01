رضائي يهدد أمريكا : استعدوا لمواجهة مقبرة لقواتكم وحاملات طائراتكم

الأحد 03 مايو 2026 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

وصف مستشار قائد الثورة والجمهورية في إيران للشؤون العسكرية، محسن رضائي، الولايات المتحدة الأميركية بـ"القرصان الوحيد في العالم الذي يمتلك حاملات طائرات".

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، شدد رضائي على أن "القدرات الإيرانية في مواجهة القراصنة لا تقل عن قدرتها على إغراق السفن الحربية".

وخاطب رضائي الإدارة الأميركية قائلاً: "استعدوا لمواجهة مقبرة لحاملاتكم وقواتكم"، مذكّراً الولايات المتحدة بإخفاقاتها العسكرية السابقة بالقول: "كما تُرك حطام طائراتكم في أصفهان".

وتأتي هذه التصريحات في ضوء استمرار الحصار الأميركي على السواحل والموانئ الإيرانية، بعد عدوان مشترك مع الاحتلال الإسرائيلي دام نحو 40 يوماً، وهو ما تقابله طهران بفرض سيطرتها على مضيق هرمز بقوة، بحيث لا يمكن لأيّ سفينة العبور من المضيق من دون إذن وإجازة من القوات الإيرانية.

