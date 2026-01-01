  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلفيت: مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية ويرعون أغنامهم في أراضي المواطنين

الأحد 03 مايو 2026 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية ويرعون أغنامهم في أراضي المواطنين



القدس المحتلة / سما/

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على رفع أعلام إسرائيلية ورعي أغنامهم في أراضي المواطنين بمنطقة خلة الحرامية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، في اعتداء جديد يستهدف أراضي الأهالي في المنطقة.

وأفاد مواطنون بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة، وقامت بوضع الأعلام الإسرائيلية داخل الأراضي الزراعية، قبل أن تطلق أغنامها للرعي فيها، في خطوة استفزازية تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض والتضييق على أصحابها.

وأشار ذات المصدر إلى أن منطقة خلة الحرامية تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات من قبل المستوطنين، تشمل اقتحام الأراضي الزراعية ورعي الأغنام فيها ومنع المواطنين من الوصول إليها، في إطار سياسة تضييق متواصلة تستهدف المزارعين ودفعهم لترك أراضيهم، وأن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة تشهدها المناطق الغربية من بلدة كفر الديك.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : إسرائيل تبحث “جزّ العشب” في غزة بدلاً من حرب شاملة تعارضها واشنطن

مسيرات “حزب الله” المتطورة تقلب حسابات إسرائيل وتربك جيشها وتفرض تحديًا أمنيًا..

تقرير : بلدان عربية متضررة وأخرى مستفيدة من غلق مضيق هرمز ..

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

مخطط الخط البرتقالي : قضم إسرائيلي جديد يبتلع 60% من مساحة قطاع غزة

الاعلام العبري : استدعاء الكابينت لاجتماع لمناقشة استئناف الحرب في غزة

ما هي حقيقة صفع ميلوني لنتنياهو بسبب العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة ؟

الأخبار الرئيسية

اسرائيل ترجح استئناف المواجهة مع إيران وتصعيداً وشيكاً في غزة ولبنان

قاليباف: المرشد الإيرني مجتبى خامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات

الحرس "الثوري الإيراني": خيارات واشنطن باتت محدودة ولا مفاوضات نووية

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

محدث .. إلغاء جلسة الكابينيت وسط ضغوط في الجيش الإسرائيلي لاستئناف الحرب على غزة