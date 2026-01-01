سلفيت: مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية ويرعون أغنامهم في أراضي المواطنين

القدس المحتلة / سما/

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على رفع أعلام إسرائيلية ورعي أغنامهم في أراضي المواطنين بمنطقة خلة الحرامية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت، في اعتداء جديد يستهدف أراضي الأهالي في المنطقة.

وأفاد مواطنون بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة، وقامت بوضع الأعلام الإسرائيلية داخل الأراضي الزراعية، قبل أن تطلق أغنامها للرعي فيها، في خطوة استفزازية تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض والتضييق على أصحابها.

وأشار ذات المصدر إلى أن منطقة خلة الحرامية تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات من قبل المستوطنين، تشمل اقتحام الأراضي الزراعية ورعي الأغنام فيها ومنع المواطنين من الوصول إليها، في إطار سياسة تضييق متواصلة تستهدف المزارعين ودفعهم لترك أراضيهم، وأن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة تشهدها المناطق الغربية من بلدة كفر الديك.