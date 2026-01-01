  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله: المفاوضات لا تعنينا وسنُسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة

الأحد 03 مايو 2026 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: المفاوضات لا تعنينا وسنُسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة



سما / وكالات /

قال النائب عن حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله، إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها، ولن نسمح بأن تُمرر.

وأضاف فضل الله، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية في القطاع الثالث الذين ارتقوا في معركة "العصف المأكول"، يوم الأحد، "سنسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة".

وأكد أن المقاومة لن تلتزم بأي قرارات ناتجة عن هذه المفاوضات، والميدان أقوى من السياسة والتنازلات.

وأردف "هناك أثمان وتضحيات ندفعها اليوم في هذه الحرب، والذي يدفعها، هي بيئتنا وأهلنا والجنوب دفاعًا عن كل لبنان".

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : إسرائيل تبحث “جزّ العشب” في غزة بدلاً من حرب شاملة تعارضها واشنطن

مسيرات “حزب الله” المتطورة تقلب حسابات إسرائيل وتربك جيشها وتفرض تحديًا أمنيًا..

تقرير : بلدان عربية متضررة وأخرى مستفيدة من غلق مضيق هرمز ..

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

مخطط الخط البرتقالي : قضم إسرائيلي جديد يبتلع 60% من مساحة قطاع غزة

الاعلام العبري : استدعاء الكابينت لاجتماع لمناقشة استئناف الحرب في غزة

ما هي حقيقة صفع ميلوني لنتنياهو بسبب العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة ؟

الأخبار الرئيسية

اسرائيل ترجح استئناف المواجهة مع إيران وتصعيداً وشيكاً في غزة ولبنان

قاليباف: المرشد الإيرني مجتبى خامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات

الحرس "الثوري الإيراني": خيارات واشنطن باتت محدودة ولا مفاوضات نووية

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

محدث .. إلغاء جلسة الكابينيت وسط ضغوط في الجيش الإسرائيلي لاستئناف الحرب على غزة