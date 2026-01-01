حزب الله: المفاوضات لا تعنينا وسنُسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة

قال النائب عن حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله، إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها، ولن نسمح بأن تُمرر.

وأضاف فضل الله، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية في القطاع الثالث الذين ارتقوا في معركة "العصف المأكول"، يوم الأحد، "سنسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة".

وأكد أن المقاومة لن تلتزم بأي قرارات ناتجة عن هذه المفاوضات، والميدان أقوى من السياسة والتنازلات.

وأردف "هناك أثمان وتضحيات ندفعها اليوم في هذه الحرب، والذي يدفعها، هي بيئتنا وأهلنا والجنوب دفاعًا عن كل لبنان".